Правозащитный центр «Весна» подсчитал, что накануне в Минске были задержаны 390 протестующих

Большинство – женщины. Часть из них до сих пор не отпустили. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко. Демонстрации идут уже почти полтора месяца.
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