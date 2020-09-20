Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе назвать кандидата на должность члена Верховного суда вместо Рут Гинзбург

По его словам, это будет женщина, передает телеканал CNN. Противники Трампа из Демократической партии, в том числе кандидат в президенты США Джо Байден и экс-президент Барак Обама, считают, что назначать нового судью до президентских выборов не следует.

Рут Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет. Почтить ее память к Верховному суду пришли сотни людей. СМИ называют ее иконой американского феминизма. С ее смертью у Трампа появилась возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде, которых назначают пожизненно.