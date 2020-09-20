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10:32, 20 сентября 2020

Ученый Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным за свое участие в разработке яда «Новичок»

Химик, живущий в США, назвал создание этого химического оружия преступным бизнесом. В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что посвятил всю свою жизнь борьбе против боевых ядов.

Также Мирзаянов рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». По его словам, симптомы того человека были такими же, какие Навальный описал у себя в соцсетях. Следы отравляющего вещества в биоматериалах политика обнаружили лаборатории в Германи, Франции и Швеции. Российские власти это ставят под сомнение и отрицают свою причастность.  



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