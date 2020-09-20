Сегодня стартует Новый сезон баскетбольной Единой Лиги ВТБ

В матче-открытии сыграют подмосковные «Химки» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В регулярном чемпионате, который продлится до 25 апреля 2021 года, сыграют 13 клубов – 9 из России, а также представители Польши, Эстонии, Казахстана и Беларуси. Команды проведут турнир в два круга — каждая с каждой встретятся дома и в гостях. Затем восемь лучших команд Единой лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии здесь пройдут до трех побед.

Пандемия коронавируса громко напомнила о себе еще до старта турнира. Локомотив-Кубань» вынужден был перенести первый матч команды с таллинским «Калевом». На прошлой неделе «Локомотив» приостановил тренировочный процесс из-за положительных тестов на Ковид-19. По этой же причине клуб из Краснодара отказался от участия в предсезонном товарищеском турнире Кубок Невы, который проходил в Санкт-Петербурге.

Матч открытие между Химками и Зенитом начнется в 13 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ