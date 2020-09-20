Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене более чем на 700 миллионов долларов из-за пандемии

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на организацию Crown Estate, которая управляет этой собственностью. Суммарно объекты оцениваются в 17 миллиардов долларов.

В отчете говорится, что весной арендаторы принадлежащей короне недвижимости оказались в непростом положении, поскольку жители ушли на изоляцию, покупательская способность населения в некоторых сферах торговли упала практически до нуля, а магазины закрылись. При этом за отчетный год доход составил почти 450 миллионов долларов. Как и до этого, деньги поступят в распоряжение правительства, а королеве Елизавете II будет передана четверть суммы.