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10:04, 20 сентября 2020

Соединенные Штаты объявили о восстановлении санкций в отношении Ирана

В заявлении Госдепартамента говорится, что Вашингтон готов принять меры и против стран, которые будут нарушать установленные ограничения. На это уже отреагировали в российском МИДе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что условия соглашения пятилетней давности о всеобъемлющем плане действий не дали своего результата, были существенно нарушены Тегераном и в отношении Исламской республики вновь начинает действовать оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также передачу ядерных и ракетных технологий. В Вашингтоне это называют восстановлением ранее установленных шестью резолюциями санкций Совета Безопасности ООН. Помпео отметил, что в ближайшие несколько дней Америка объявит о дополнительных мерах по укреплению ограничений и продолжит политику «максимального давления на иранский режим». По его словам, те страны, которые не станут соблюдать прежние резолюции столкнутся с жесткой позицией американской администрации.

В российском же дипломатическом ведомстве заявили, что Совбез ООН не предпринимал никаких действий по возобновлению прежних санкций, а инициатива США названа нелегитимной попыткой помешать сотрудничеству других стран с Тегераном.

В 2015 году Иран подписал соглашение об урегулировании проблемы своей ядерной программы. Ядерная сделка позволила снять с Исламской республики часть экономических санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. В 2018 Соединенные Штаты объявили об выходе из сделки.



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