Милиция начала перекрывать центр Минска за несколько часов до начала нового марша оппозиции

Перед акцией «Марш справедливости», она начнется в Минске в два часа дня, силовики перекрывают площадь Независимости. Соответствующее видео с места событий опубликовало агентство ТАСС в своем телеграм-канале. Милиционеры устанавливают металлические ограждения по периметру всей площади. Движение транспорта по проспекту Независимости, судя по видео, пока не остановлено. Участники сегодняшней акции намерены собраться на главном проспекте Минска и оттуда пройти несколько километров до стелы — привычный маршрут оппозиции по воскресеньям.

Главные требования — отставка президента Лукашенко и наказание силовиков, которые избивали протестующих. В телеграм-канале Nexta, его ведут из Польши белорусские политэмигранты, людей призвали выйти с плакатами, на которых будут фотографии и личные данных тех, кто цитата «заслуживает народного трибунала». Жителей других городов просят выходить на центральные улицы и площади. Телеграм-канал накануне опубликовал более тысячи данных сотрудников МВД Белоруссии, причастных к задержаниям протестующих. Это сделали после того как в автозаках вчера оказалось несколько сотен участниц женского марша, который прошел в центре Минска.

Акции протеста в Белоруссии идут почти полтора месяца. Они начались 9 августа по окончании выборов президента республики. Оппозиция не согласна с победой Лукашенко, который по официальным данным ЦИК получил более 80 процентов голосов.