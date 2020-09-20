В Москве перекрыт ряд улиц в центре города из-за марафона

На участие в забегах на две дистанции – 10 км и 42 км – записались 25 тысяч человек, сообщил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев. По его словам, из-за пандемии коронавируса зрителей попросили воздержаться от поддержки спортсменов на старте и на финише.
2020-09-20T09:33:38+03:00
2020-09-20T09:33:38+03:00
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09:33, 20 сентября 2020
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