В Москве перекрыт ряд улиц в центре города из-за марафона

На участие в забегах на две дистанции – 10 км и 42 км – записались 25 тысяч человек, сообщил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев. По его словам, из-за пандемии коронавируса зрителей попросили воздержаться от поддержки спортсменов на старте и на финише.