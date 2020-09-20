Власти Великобритании повысили штраф за нарушение режима изоляции до 10 тысяч фунтов

Это почти 13 тысяч долларов или около миллиона рублей. С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с заболевшими новой инфекцией обязаны изолироваться под угрозой штрафа, сообщает британская медиакомпания «Би-би-си». Новые меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов, это около 650 долларов, лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

На днях британский премьер Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса неизбежна.