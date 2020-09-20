Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что санкции против Ирана снова действуют

Это запреты на поставку оружия, обогащение урана, разработки и испытания баллистических ракет, а также запрет на передачу ракетных и ядерных технологий.

Восстановлены практически все санкции, которые ранее были отменены в результате так называемой ядерной сделки 2015 года, когда ограничения сняли в обмен на отказ Тегерана от развития ракетно-ядерной программы. Майк Помпео отметил, что это соглашение не дало результатов, и Иран, по его словам, начал сеять смерть в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане. Помпео пригрозил последствиями тем странам, которые нарушат санкции против Ирана.