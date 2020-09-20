Белорусское госТВ показало сюжет о задержанном протестующем, которого подозревают в намерении отравить милиционеров

Неизвестный сотрудник МВД, стоя спиной к камере, заявил, что предприниматель Степан Латыпов хотел распылить яд рядом с бойцами ОМОНа во время акций, а также обработать отравляющим веществом их земельные участки и дачи. В сюжете показали и самого Латыпова.

Он говорит, что чувствует себя подавленным и готов к сотрудничеству со следствием, передает белорусский портал Tut.by. Латыпов был задержан 15 сентября по делу о массовых беспорядках. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.

