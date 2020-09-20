Несколько сотен реконструкторов под Петербургом сегодня воспроизведут битву за так называемый «Невский пятачок»

Первой попытке прорыва блокады Ленинграда в этом году исполняется 79 лет.

Участники международного фестиваля Плацдарм «Невский пятачок» реконструируют бои и уникальный эпизод форсирования Невы на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года части Красной Армии высадились на левом берегу Невы, чтобы прорвать блокаду Ленинграда. Однако десант натолкнулся на ожесточённое сопротивление противника. После нескольких неудачных попыток наступления следующей весной немцы сумели ликвидировать плацдарм. В реконструкции начала боёв участники фестиваля используют точные копии оружия и техники времен Великой Отечественной войны. В три часа дня бойцы высадятся на берег и в течение часа будут имитировать бой.

Также гости фестиваля увидят выставку обмундирования, вооружения и техники тех лет на площадке мемориального комплекса «Невский пятачок» на южной окраине Кировска. Реконструкцию проводят на средства федерального гранта на патриотическое воспитание граждан. Отмечу, что поисковики до сих пор находят на Невском пятачке медальоны непогребённых советских солдат.

Военно-исторический фестиваль «Невский пятачок» проходит уже пятый год подряд.