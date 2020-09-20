В Сахаровском центре пройдет поэтический вечер в поддержку осужденного по «дадинской статье» Константина Котова

В Сахаровском центре пройдет поэтический вечер в поддержку осужденного по «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения митинга Константина Котова. Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал гражданского активиста политическим заключенным.

Дело Котова иллюстрирует удручающую ситуацию со свободой собраний в России, «вольные чтения» будут посвящены этой проблеме. Об этом «Эху» рассказал директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

На вечере выступят Сергей Гандлевский, Вадим Жук, Лев Рубинштейн и другие. Вход на мероприятие свободный, обязательна регистрация на сайте.