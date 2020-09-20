Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории РФ обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. По словам президента, работа над гиперзвуковым оружием была вынужденной мерой после выхода США из договора по ПРО в 2002 году.

Этот выход из соглашения никак не повлиял на стратегическую стабильность, а просто обидел администрацию России. Такое мнение «Эху» высказал военный эксперт Александр Гольц.

Россия действительно обладает гиперзвуковым оружием: авиационными ракетами «Кинжал» и блоками «Авангард», добавил Александр Гольц.