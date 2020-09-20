В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня пройдут матчи 8-го тура

По их результатам в чемпионате может смениться лидер.

Возглавляющий турнирную таблицу Зенит накануне гостил в Екатеринбурге. И сумел добиться только ничьей в игре с Уралом. На гол Дзюбы хозяева ответили точным ударом Панюкова. У Зенита стало 17 очков. Так что уже сегодня обойти питерцев сможет ФК Сочи. Главное открытие старта сезона сыграет в Туле против Арсенала. Туляки пока в нижней части турнирной таблицы. Но на родном стадионе и при поддержке болельщиков могут создать южанам проблемы.

Спартак, идущий по потерянным очкам третьим, встретится на выезде с Рубином. Команда Леонида Слуцкого не проигрывает уже 4 тура кряду. Также в гостях сыграют столичные армейцы, которым предстоит визит в Уфу. Букмекеры здесь считают ЦСКА фаворитом.

Наконец, еще в одном матче столичный Локомотив будет принимать ФК Тамбов.

Завершится тур в понедельник, когда Динамо будет принимать грозненский Ахмат.