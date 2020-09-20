Российская супермодель Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно официально поженились

Церемония состоялась в здании мэрии Парижа в присутствии мэра Анн Идальго, сообщил журнал «Татлер». О планах выйти замуж за сына одного из богатейших людей Европы Бернара Арно, владельца Louis Vuitton и Sephora Водянова говорила еще в феврале. Торжество планировалось на июнь, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Водянова и Арно вместе уже 9 лет, у них двое общих детей. Еще трое у топ-модели и актрисы от первого брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.