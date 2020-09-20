По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения возле паба в британском городе Плимут

По меньшей мере четыре человека получили серьезные ножевые ранения в результате нападения возле паба в британском городе Плимут. Пострадавшие госпитализированы, сообщил телеканал «Скай ньюс». По его данным, полиция была вызвана на место происшествия в субботу около десяти часов вечера. Подозреваемый в покушении на убийство мужчина 50-и лет скрылся, но позже был задержан. О мотивах преступления пока не сообщается.