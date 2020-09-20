По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения возле паба в британском городе Плимут

По меньшей мере четыре человека получили серьезные ножевые ранения в результате нападения возле паба в британском городе Плимут. Пострадавшие госпитализированы, сообщил телеканал «Скай ньюс». По его данным, полиция была вызвана на место происшествия в субботу около десяти часов вечера. Подозреваемый в покушении на убийство мужчина 50-и лет скрылся, но позже был задержан. О мотивах преступления пока не сообщается.
2020-09-20T07:32:47+03:00
2020-09-20T07:32:47+03:00
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07:32, 20 сентября 2020
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