В Белоруссии сегодня должен снова пройти Марш Солидарности. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих соотечественников подтвердить, что Координационный Совет – основной представитель общества.

Тихановскую поддержали члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко. Координационный Совет будет участвовать в переговорах и добиваться освобождения политзаключенных и прекращения репрессий. Совет считает, что надо провести новые честные выборы.