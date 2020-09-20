Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сограждан продолжать массовые акции солидарности. Очередной Марш Справедливости должен пройти в белорусских городах сегодня.

Координационный совет сейчас как никогда важен для достижения важнейших целей белорусов. Об этом сказала один из членов президиума совета Ольга Ковалькова.

Ранее Европарламент опубликовал резолюцию, в которой не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. При этом, в документе Координационный совет назвали временным представительством граждан страны.