Трамп: Россия, Китай и КНДР завидуют США, т.к. страна обладает оружием, «подобного которому этот мир никогда не видел»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия, Китай и КНДР завидуют Соединенным Штатам, поскольку страна обладает оружием, «подобного которому этот мир никогда не видел». При этом он выразил надежду, что его никогда не придется использовать. Он также предположил, что в других странах могут и не знать о наличии у США такого оружия, добавив, что при его предшественнике Бараке Обаме они были в курсе сразу. Накануне Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации Обамы.

В свою очередь, президент Владимир Путин констатировал, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

Работа над комплексом «Авангард» сравнима с реализацией ядерного проекта СССР, сказал Путин и наградил его разработчика Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.