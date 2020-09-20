Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, заинтересовался тюремной литературой. Об этом рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, посетившая артиста в СИЗО. По ее словам, Ефремов читает произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Она также отметила, что актер по большей части говорит о светских темах таких, как театр или книги.

Михаилу Ефремову во время отбывания тюремного срока следует читать Евангелие. Такую рекомендацию актеру дал глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион.

Иларион пожелал Ефремову, чтобы Евангелие так же перевернуло его жизнь, как это случилось с Федором Достоевским.