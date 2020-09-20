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06:32, 20 сентября 2020

Трамп может на следующей неделе выбрать кандидатуру для выдвижения на должность нового члена Верховного суда страны

Президент США Дональд Трамп может на следующей неделе выбрать кандидатуру для выдвижения на должность нового члена Верховного суда страны. Об этом, как передает агентство Рейтер, он заявил журналистам. Он добавил, что «скорее всего» это будет женщина.
Он назвал «очень уважаемыми» две потенциальные кандидатуры — Эми Кони Барретт и Барбару Лагоа.
Накануне стало известно, что старейшая судья Верховного суда Рут Гинзбург скончалась от рака поджелудочной железы в возрасте 87 лет. Она проработала на этой должности более 27 лет. После ее смерти президент получил право выдвинуть нового кандидата в судьи Верховного суда. Сама Гинзбург перед смертью говорила, что хочет, чтобы ее преемника назначил победитель президентских выборов, которые назначены на ноябрь.



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