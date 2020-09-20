США восстановили санкции ООН против Ирана

Вашингтон готов принимать меры и против тех стран, которые не будут их выполнять, заявил глава Госдепа Майк Помпео. Он напомнил, что санкции, помимо эмбарго на поставки вооружения, предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, а также передача другими сторонами Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет. По словам Помпео, в ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций и привлечения нарушителей к ответственности.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Данным уведомлением был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН. С сегодняшнего дня они вновь вступают в силу.