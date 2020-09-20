Новый премьер-министр Японии проведет сегодня первый телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга проведет сегодня свой первый телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Переговоры пройдут спустя лишь несколько дней после того, как Суга официально возглавил правительство. Как ожидается, лидеры двух стран обсудят стратегический альянс между Токио и Вашингтоном, передает японский телеканал «Фудзи». Ранее Трамп поздравил Сугу с победой на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии и утверждением его кандидатуры на пост премьера японским парламентом. Американский президент отмечал, что готов сотрудничать в продвижении концепции Индо-Тихоокеанского региона. По мнению Трампа, отношения между Японией и США еще никогда не были такими крепкими.

С избранием на пост премьера Ёсихидэ Сугу ранее поздравлял и российский президент Владимир Путин, отметивший в своей телеграмме, что готов к взаимодействию в рамках двусторонних отношений. Пока при этом о планах телефонного разговора между ними не сообщалось.

Предшественник Суги на посту премьер-министра 65-летний Синдзо Абэ в конце августа объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Он возглавлял японское правительство рекордные для страны 8 лет.