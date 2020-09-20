Трамп: Россия создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о технологиях от администрации Обамы

Дональд Трамп полагает, что Россия создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации Барака Обамы. Однако, по словам Трампа, США все равно обладает более совершенными ракетами.

Это не имеет ничего общего с реальным положением дел, такое мнение «Эху» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Слова Трампа можно воспринимать как попытку оправдать свою отсталость в некоторых сферах и обвинить в этом Россию, отметил Александр Шерин.