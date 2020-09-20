Российская топ-модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно

Российская топ-модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера наследника Louis Vuitton и Christian Dior Антуана Арно. Роспись прошла в парижской мэрии, на церемонии бракосочетания присутствовала мэр города Анн Идальго.

Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Об их романе стало известно еще в 2011 году. У модели и предпринимателя двое совместных детей. А всего у Водяновой пятеро. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.