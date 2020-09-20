Минторг США отложил на неделю запрет на скачивание китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов

Министерство торговли США отложило на неделю вступление в силу запрета на скачивание китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов. Соответствующее решение принято «в свете позитивного развития событий», говорится в пресс-релизе ведомства. Несколькими часами ранее президент Дональд Трамп сообщил, что «благословил» сделку по приобретению компаниями Oracle и Walmart американских операций TikTok. Сервис выразил удовлетворение этим решением и подтвердил будущую совместную работу с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart. Запрет должен был вступить в силу сегодня, теперь крайним сроком названо 27 сентября.
2020-09-20T05:07:48+03:00
2020-09-20T05:07:48+03:00
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05:07, 20 сентября 2020
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