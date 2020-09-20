США перебросят подкрепление на северо-восток Сирии. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель военной операции «Непоколебимая решимость». По данным Би-би-си, это связано с участившимися инцидентами между американскими и российскими военными, которые патрулируют эту часть страны. Туда будут направлены шесть бронеавтомобилей и около сотни военнослужащих армии. Кроме того, будет усилена частота воздушных патрулей. The New York Times со ссылкой на двух анонимных представителей американской власти пишет, что отправка подкреплений в Сирию является ответом на ДТП с участием американской и российской военных машин в конце августа. Источники издания обвинили русских в нарушении достигнутых соглашений.
2020-09-20T05:06:31+03:00
2020-09-20T05:06:31+03:00
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05:06, 20 сентября 2020
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