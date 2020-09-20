Оппозиция призывает людей в разных странах принять участие в так называемом Всемирном дне солидарности с Белоруссией. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская попросила белорусские диаспоры и всех, кто поддерживает протестующих, выйти сегодня на митинги, вывесить флаги, написать политзаключенным республики и выразить слова поддержки в интернете. Она отметила, что в условиях, когда противостояние общества и власти тянется уже более месяца, важна любая солидарность.

Накануне в Минске прошел очередной женский марш. По данным правозащитного центра «Вясна», в ходе акции были задержаны более 300 участников.