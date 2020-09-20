Ряд улиц в центре столицы будут сегодня перекрыты из-за Московского марафона. Ограничения продлятся с 7 утра до 5 вечера. Легкоатлетический забег состоится на двух дистанциях — 42 км и 10 км. Ожидается участие порядка 30 тысяч человек. Старт и финиш запланирован рядом со стадионом «Лужники». Один маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Второй маршрут пройдет по Фрунзенской, Новодевичьей и Саввинской набережным, а также части Садового кольца. Оба забега стартуют в 9 утра.
2020-09-20T04:07:26+03:00
2020-09-20T04:07:26+03:00
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04:07, 20 сентября 2020
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