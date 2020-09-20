Издание The Mirror назвало Тома Харди наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда. Он должен сменить Дэниела Крейга в роли агента 007 после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием «Не время умирать». Отмечается, что договор со звездой фильма «Веном» планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса это произойдет только в будущем году. До этого основным претендентом на главную роль в новом фильме экранизации романа Яна Флеминга считался британский актер Том Хиддлстон.
2020-09-20T04:06:03+03:00
2020-09-20T04:06:03+03:00
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04:06, 20 сентября 2020
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