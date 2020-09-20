США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей» возвращаемых санкций СБ ООН по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Он напомнил, что 20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. «Данным уведомлением был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН. Это означает, что с сегодняшнего дня они вновь вступают в силу. В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций и привлечения нарушителей к ответственности.