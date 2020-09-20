Минторг США отложил до 27 сентября введение запрета на TikTok. Это связанно с решением президента Дональда Трампа разрешить покупку сервиса корпорацией Oracle. Запрет на скачивание приложения должен был вступить в силу сегодня.

Власти США решили заблокировать TikTok на территории страны, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuter со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили лучше закрыть подразделение приложения в США, нежели продавать его одной из американских компаний.