Британское правительство намерено значительно повысить штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. Как пишет газета «Дейли телеграф», размер взысканий, которые начнут взиматься с начала следующей недели, может достигать 10 тысяч фунтов. Применять эту меру будут к самым злостным нарушителям. Например, к тем, кто неоднократно отказывается соблюдать двухнедельный карантин при положительном анализе на ковид.

Начальный штраф для нарушителей должен составить 1 тысячу фунтов, он будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. До тысячи фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек. Сейчас начальное взыскание за этот проступок в 10 раз меньше.