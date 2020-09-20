Британское правительство намерено значительно повысить штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. Как пишет газета «Дейли телеграф», размер взысканий, которые начнут взиматься с начала следующей недели, может достигать 10 тысяч фунтов. Применять эту меру будут к самым злостным нарушителям. Например, к тем, кто неоднократно отказывается соблюдать двухнедельный карантин при положительном анализе на ковид.
Начальный штраф для нарушителей должен составить 1 тысячу фунтов, он будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. До тысячи фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек. Сейчас начальное взыскание за этот проступок в 10 раз меньше.
Британское правительство намерено значительно повысить штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений
Британское правительство намерено значительно повысить штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. Как пишет газета «Дейли телеграф», размер взысканий, которые начнут взиматься с начала следующей недели, может достигать 10 тысяч фунтов. Применять эту меру будут к самым злостным нарушителям. Например, к тем, кто неоднократно отказывается соблюдать двухнедельный карантин при положительном анализе на ковид.