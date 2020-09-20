Минторг США на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории Штатов. Это следует из пресс-релиза ведомства. Запрет должен был вступить в силу сегодня.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер «дал благословение» на сделку с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение, передает Reuters. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложению продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Американские власти считают, что TikTok собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам.