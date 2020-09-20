Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных участников женского марша

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных участников субботнего женского марша. Происходящее в Минске она назвала «произволом». «Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков», — говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Тихановской. Она призвала сотрудников силовых ведомств помнить, что «беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — заявила Тихановская. «Женские марши» проводятся в Минске по выходным уже несколько недель подряд в знак протеста против итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Накануне на акции, по данным правозащитного центра «Вясна», были задержаны более 300 человек.