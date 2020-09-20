Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных участников женского марша

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных участников субботнего женского марша. Происходящее в Минске она назвала «произволом». «Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков», — говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Тихановской. Она призвала сотрудников силовых ведомств помнить, что «беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — заявила Тихановская. «Женские марши» проводятся в Минске по выходным уже несколько недель подряд в знак протеста против итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Накануне на акции, по данным правозащитного центра «Вясна», были задержаны более 300 человек.
2020-09-20T03:04:55+03:00
2020-09-20T03:04:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711911-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 20 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В чем смысл «Умного голосования», или как Навальный смог объединить оппозицию Цель – сломать монополию «ЕР». Мы видим мало адекватных политиков среди кандидатов, выбранных «Умным голосованием». Их там и быть не может, ведь смысл путинской политической системы – допустить до выборов не сильных кандидатов, а только политический шлак…