Легкоатлетический забег в рамках Московского марафона пройдет сегодня в центре столицы. Он состоится на двух дистанциях — 42 км и 10 км. Старт и финиш запланирован рядом со стадионом «Лужники». Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по одной из центральных улиц столицы — Тверской, Театральному проезду и под стенами Кремля. Оба забега стартуют в 9 утра. В связи с проведением марафона движение транспорта в центре Москвы будет ограничено с 7 до 17 часов.
2020-09-20T02:12:55+03:00
2020-09-20T02:12:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 20 сентября 2020
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