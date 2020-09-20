Легкоатлетический забег в рамках Московского марафона пройдет сегодня в центре столицы. Он состоится на двух дистанциях — 42 км и 10 км. Старт и финиш запланирован рядом со стадионом «Лужники». Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по одной из центральных улиц столицы — Тверской, Театральному проезду и под стенами Кремля. Оба забега стартуют в 9 утра. В связи с проведением марафона движение транспорта в центре Москвы будет ограничено с 7 до 17 часов.