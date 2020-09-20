Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно — сына одного из богатейших людей Европы, владельца Louis Vuitton и Sephora Бернара Арно. Регистрация брака прошла в парижской мэрии при личном присутствии мэра французской столицы Анн Идальго. Предложение от Арно Водянова получила в феврале прошлого года, хотя вместе они уже 9 лет и у них двое общих детей. Ранее супермодель рассказала, что на свадьбу приглашено около 300 гостей, что немного по французским меркам. Изначально венчание планировалось в конце июня, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.