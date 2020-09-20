В Петербурге задержан за нападение на полицейского экс-сотрудник МВД Вадим Бойко, известный как «жемчужный прапорщик»

В Санкт-Петербурге задержан за нападение на полицейского экс-сотрудник МВД Вадим Бойко, известный как «жемчужный прапорщик». Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», изначально его задержали из-за драки на проспекте Косыгина. В отделе полиции он ударил в лицо сотрудника, который его опрашивал, рассказали сослуживцы пострадавшего. Врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб челюсти. Бойко посадили в камеру за хулиганство.

«Жемчужный прапорщик» стал известен после видео в интернете, на котором один из сотрудников МВД с жемчужным браслетом на руке обзывал митингующих «хорьками» и ударил одного из них дубинкой по голове. Летом 2010 года он был приговорен к условному сроку за превышение полномочий во время разгона митинга у Гостиного двора.

В ноябре 2014-го он получил еще три года условно с испытательным сроком за хулиганство после того, как устроил стрельбу в чебуречной.