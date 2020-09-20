Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным. Химик, с 1995 года проживающий в США, назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и сказал, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ. Ученый рассказал в эфире телеканал «Дождь», что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Описанные им симптомы похожи на те, которые накануне упоминал Навальный в Instagram.