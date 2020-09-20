CNN сообщает о перехваченной посылке с сильнодействующим смертельным ядом рицин, адресованной Дональду Трампу

CNN сообщает о перехваченной посылке с сильнодействующим смертельным ядом рицин, адресованной президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказали два источника в правоохранительных органах. Секретная служба и ФБР начала расследование. Отмечается, что после обнаружения посылки было проведено два теста, и они подтвердили присутствие в ней рицина. Почта, которая направлялась на имя Трампа, сейчас проверяется и сортируется вне резиденции президента США.