В Москве за последние сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число умерших достигло 5057. Накануне сообщалось о восьми умерших.

На утро субботы в столице было выявлено 825 новых случаев заражения COVID-19. Это стало максимумом суточного прироста почти за три месяца — больше заболевших выявляли последний раз 25 июня. Всего с начала распространения болезни в Москве коронавирус подтвердился почти у 276 тысяч человек.