Сестра ведущего телепрограммы «Русское лото» Михаила Борисова назвала «ложью» информацию о его смерти. По ее словам, ему просто стало плохо на телевидении и его госпитализировали. Диагноз еще не установлен, передает «Агентство городских новостей Москва». В пресс-службе «Столото» сказали РБК, что обеспокоены поступающей информацией, но официального подтверждения или опровержения у них нет.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что Борисов умер при транспортировке в другу клинику. До этого стало известно, что 71-летнего ведущего госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому. Врачи диагностировали воспаление легких. У него также заподозрили коронавирус.