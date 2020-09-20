МВД Белоруссии пообещало привлечь к ответственности виновных в утечке данных силовиков. В пресс-службе ведомства заверили, что обладают достаточными для этого технологиями и средствами. Ранее телеграм-канал Nexta Live, который ведут из Польши белорусские политэмигранты, опубликовал данные более тысячи сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям протестующих. Авторы телеграм-канала сообщили, что получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов «благодаря кибер-партизанам». В гугл-таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания. Насколько эта информация достоверна, неизвестно. Nexta призвала подписчиков сообщать «факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию». Сведения опубликовали после того, как накануне в Минске были задержаны свыше 300 участниц женского марша.
2020-09-20T01:07:41+03:00
2020-09-20T01:07:41+03:00
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01:07, 20 сентября 2020
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