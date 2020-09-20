Неформальная встреча министров торговли стран ЕС начнется сегодня в Берлине

Диалог будет посвящен теме преодоления последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, официально заявлено, что министры обсудят аспекты отношений со Всемирной торговой организацией. Других подробностей пока не приводится. Как неизвестно и то, будет ли поднята тема переговоров между Великобританией и ЕС о «брекзите». Из-за намерений Лондона принять закон о внутренних рынках, который позволяет нарушать торговое соглашение с Брюсселем, в Евросоюзе выражали недовольство.

Вместе с тем известно, что встречу министров проведет новый комиссар Евросоюза по торговле – это экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис. Он сменил на этой должности Фила Хогана, который оказался замешан в скандале, связанном с нарушением ограничений по коронавирусу. Как стало известно, бывший комиссар, находясь у себя на родине в Ирландии, принял участие в обеде общества любителей гольфа, где присутствовали свыше 80 гостей.

Неформальная встреча министров торговли стран Евросоюза завершится в понедельник. В этот же день начнется заседание Совета ЕС по иностранным делам, в котором, помимо прочего, будет обсуждаться ситуация в Белоруссии.