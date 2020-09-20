В США вступает в силу запрет китайского сервиса TikTok

В Вашингтоне считают, что это приложение шпионит за своими пользователями.

App store, Google play и другие крупные интернет-магазины обязаны заблокировать для учетных записей из США возможность скачивать и обновлять приложение для обмена короткими видео Tik Tok. Такое распоряжение выпустило американское министерство торговли.

Соединённые Штаты запретили этот интернет-сервис, поскольку считают, что он передаёт почти все данные с личных гаджетов пользователей на сервера, которые напрямую доступны коммунистической партии Китая. Представители различных американских ведомств неоднократно утверждали, что это приложение таким образом угрожает национальной безопасности страны.

В свою очередь представители самого TikTok это отрицают. Они уверяют, что китайская социальная сеть обеспечивает конфиденциальность данных своих пользователей. На этой неделе она обещала оспорить решение американских чиновников в суде.

США – не первая страна, которая запретила TikTok. Ранее из соображений безопасности то же самое сделала Индия.