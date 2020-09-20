По данным белорусского правозащитного центра «Весна», силовики задержали накануне 316 участниц женского марша в Минске

Ни в столичной милиции, ни в МВД Белоруссии своих данных о задержанных пока не называли. Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская выразила возмущение массовыми задержаниями участниц мирного «женского марша» и призвала сограждан продолжать акции протеста и поддержать сегодняшний Марш справедливости. По ее словам, его численность и активная позиция участников очень важны для будущего Белоруссии.

Ставший уже традиционным Марш справедливости в Минске и других белорусских городах начнется завтра в 14 часов.