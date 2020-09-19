В возрасте 71 года в Москве умер телеведущий «Русского лото» Михаил Борисов.

Заслуженный артист России был госпитализирован сегодня прямо со съемочной площадки. По данным телеканал РЕН ТВ, у Борисова диагностировали воспаление легких. Медики подключили его в аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.
2020-09-19T23:43:00+03:00
2020-09-19T23:43:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:43, 19 сентября 2020
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