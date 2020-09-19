В возрасте 71 года в Москве умер телеведущий «Русского лото» Михаил Борисов.

Заслуженный артист России был госпитализирован сегодня прямо со съемочной площадки. По данным телеканал РЕН ТВ, у Борисова диагностировали воспаление легких. Медики подключили его в аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.