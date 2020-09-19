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23:05, 19 сентября 2020

В центре Еревана огонь угрожает хранилищу древних рукописей «Матенадаран»

Как сообщает МЧС Армении, на место возгорания направлено шесть пожарных расчетов. Как отметили в ведомстве, на склоне у шоссе Сараландж загорелась сухая трава и огонь продолжает распространяться.



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