В центре Еревана огонь угрожает хранилищу древних рукописей «Матенадаран»

Как сообщает МЧС Армении, на место возгорания направлено шесть пожарных расчетов. Как отметили в ведомстве, на склоне у шоссе Сараландж загорелась сухая трава и огонь продолжает распространяться.
2020-09-19T23:05:52+03:00
2020-09-19T23:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 19 сентября 2020
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