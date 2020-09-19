Ливийская национальная нефтяная компания снимает режим ЧС на месторождениях и в портах

Как говорится в заявлении компании, это позволит возобновить добычу и экспорт нефти. В соответствующем распоряжении говорится, что все работающие организации и администрации, связанные с государственными нефтяными структурами, должны незамедлительно приступить к исполнению своих прямых обязанностей и начать добычу и отгрузку нефти. Режим ЧС будет сохранен на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне межливийских вооруженных столкновений.