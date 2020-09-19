Ливийская национальная нефтяная компания снимает режим ЧС на месторождениях и в портах

Как говорится в заявлении компании, это позволит возобновить добычу и экспорт нефти. В соответствующем распоряжении говорится, что все работающие организации и администрации, связанные с государственными нефтяными структурами, должны незамедлительно приступить к исполнению своих прямых обязанностей и начать добычу и отгрузку нефти. Режим ЧС будет сохранен на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне межливийских вооруженных столкновений.
2020-09-19T23:05:38+03:00
2020-09-19T23:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 19 сентября 2020
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